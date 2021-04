In der Gruppe spielerisch die Sprache lernen – dieses in den vergangenen Jahren mit Erfolg erprobte Konzept des Vereins „Startklar“ ist in Corona-Zeiten nur bedingt umsetzbar. „Derzeit befinden wir uns leider wieder im harten Lockdown und können keine Spielgruppen umsetzen“, sagt Vereinsobfrau Janine Fischer im Gespräch mit der NÖN.

Was freilich nicht heißt, dass der Verein nicht aktiv ist. Fischer: „Corona hat uns in der Umsetzung der Spielgruppen ziemlich ausgebremst, aber dafür haben wir nun einen Sprachförderblog ins Leben gerufen.“ Auf www.sprichundspiel.org gibt es Tipps für die Sprachförderung und Kreativideen, mit denen man zu Hause spielend Sprache fördern kann: Neben grundlegenden Gedanken und Hilfestellungen zum Thema gibt es Vorschläge für Basteleien und Spiele.

Nominiert für die „Sozialmarie“

Aktuell ist der Verein – wieder einmal – für einen Preis nominiert: Bei der „Sozialmarie“ hat man es unter 299 Projekten unter die Top 35 geschafft. „Die ‚Sozialmarie‘ hat im sozialen Bereich einen Namen und es ist eine große Anerkennung für uns“, sagt Fischer. Preisvergabe ist am 1. Mai, „Startklar“ ist auch beim Publikumspreis im Rennen. Abgestimmt werden kann unter: www.sozialmarie.org/de/projects/8223