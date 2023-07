Spende für Neustädter Frauenhaus von der Sommernachtskomödie Rosenburg

Zu den Zuseherinnen und Zusehern des Stückes „Shakespeare in Love“ zählten auch Elisabeth Cinatl, Geschäftsleiterin des Vereins „wendepunkt“ in Wiener Neustadt, und Maria Rösslhumer, Geschäftsleiterin des Vereins „Autonome Österreichische Frauenhäuser“. Die beiden Frauen waren auf Einladung von Intendantin Nina Blum auf die Rosenburg gekommen, um im Rahmen der Generalprobe die Einnahmen des Ticketerlöses als Spende zu übernehmen.

„Obwohl auch der Kultursektor immer wieder mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, ist es Intendantin Nina Blum ein Anliegen, ihre Solidarität mit Frauen zu demonstrieren, die von häuslicher Gewalt betroffen sind“, freut sich Geschäftsleiterin Cinatl über den gelebten Zusammenhalt. Blum stellte die Einnahmen aus der Generalprobe für ein Projekt zur Verfügung, das gewaltbetroffenen Frauen in Niederösterreich direkt zugutekommt. Über Vermittlung des Dachverbandes der österreichischen Frauenhäuser (AÖF) wurde die Neugestaltung der Küche im „wendepunkt“-Frauenhaus in Wiener Neustadt ausgewählt.

Wie in jeder Wohnung ist die Küche das Zentrum des Lebens im Frauenhaus. Aufgrund der durchgehend hohen Belegung des Hauses ist die Küche nach 18 Jahren intensiver Nutzung am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und muss erneuert werden. Das Team des „wendepunkt“-Frauenhauses hat deshalb Pläne und Kostenvoranschläge für eine neue, moderne Küche erstellen lassen, das Geld dafür fehlte aber zunächst. Nicht zuletzt dank der Geldspende der Sommernachtskomödie Rosenburg kann die Küche nun komplett renoviert werden, die Arbeiten werden demnächst in Angriff genommen.