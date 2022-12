„Raus aus Komfortzone“: Wr. Neustädterin ist Umweltverband-Chefin

50 Bewerber wollten den Job – bekommen hat ihn eine Wiener Neustädterin. Verena Ehold, seit vier Jahren Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im Umweltministerium, wurde von Ministerin Eleonore Gewessler nach einem Bewerbungsverfahren unter Einbeziehung einer externen Personalberatung, zur neuen Geschäftsführerin des Umweltbundesamtes bestellt.

„Das Umweltbundesamt kann unser richtungsweisender Kompass sein, um nächste Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz zu setzen“

Verena Ehold

„Unsere Welt braucht eine Kurskorrektur. Das Umweltbundesamt kann unser richtungsweisender Kompass sein, um nächste Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz zu setzen“, sagt die 46-Jährige. Das Umweltbundesamt sieht sie in Zukuft als einen „Umweltrechnungshof“, der für Fairness in der Anwendung und Umsetzung für Nachhaltigkeit sorgen soll.

„Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, sonst wird sich nie etwas ändern.“

„Dafür will ich auch die Bevölkerung und Stakeholder stärker einbinden“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN, „ich stehe dafür, dass man dem Umweltbundesamt vertrauen kann.“ Zu den in aller Munde stehenden Klimaschutzprotesten meint sie: „Ich trage sie mit, sofern es zu keinem Menschen- oder Sachschaden kommt. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, sonst wird sich nie etwas ändern.“

Die Auswirkungen des Klimawandels – wie etwa der Wassermangel – erlebt sie als Achtersee-Anrainerin aus nächster Nähe. Was sie persönlich gegen die Klimakrise macht? „Ich nutze das Klimaticket, wir haben eine Photovoltaikanlage installiert und den Fleischkonsum reduziert. Ich habe sogar ein paar Ärzte gewechselt, damit ich sie mit dem Rad erreichen kann und nicht mit dem Auto hinfahren muss.“ Ihren neuen Job wird Verena Ehold mit 1. Februar antreten. Auf ihre Jahre beim Strahlenschutz blickt sie gerne zurück.

„Da sind wir europaweit an der Spitze.“

Rund 80 Prozent von dem, was sie sich vorgenommen hat, konnten auch umgesetzt werden. Dazu zählt ein Entsorgungsbeirat für radioaktive Abfälle oder neue Entwicklungen beim Radon-Schutz. Zuletzt wurde sogar ein Notfallplan für Österreich bei einem Atomwaffeneinsatz in der Ukraine erarbeitet. Ehold: „Da sind wir europaweit an der Spitze.“

