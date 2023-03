Clubbetreiber melden sich zu Wort: „Kontrolle wurde durchgeführt“

In der Causa rund um die Vergewaltigung einer 13-Jährigen in einem Innenstadt-Lokal haben sich jetzt die Lokalbesitzer zu Wort gemeldet. In einem Statement auf Facebook heißt es seitens des „Art‘z Entertainment Club“: „Der Täter ist kein Stammgast unseres Lokals und auch unser Personal kennt den Mann nicht. Die Person, welche das Video gedreht hat, hat Lokalverbot auf Lebenszeit, wie natürlich auch der Täter. Wir werden uns mit aller Tatkraft daran beteiligen um aufzuklären, wie sich der Vorfall genau zugetragen hat.“

Dazu nahmen die Clubbetreiber auch Stellung zu der Tatsache, dass eine 13-Jährige in das Lokal kam, was laut Jugendschutzgesetz verboten ist. Das betroffene Mädchen und auch ihre Freundin hatten bei der Polizei angegeben, nicht kontrolliert worden zu sein. Was laut den Clubbetreibern nicht so gewesen ist: „Unser Türsteher Markus, von der Firma TR Security, ist dafür zuständig, von jedem der den Club betreten will, einen gültigen Ausweis bzw. einen bereits vorhandenen Stempel durch vorigen Zutritt in der Herrengasse, zu kontrollieren. Dieser Verantwortung ist er auch an besagtem Abend nachgegangen und bestätigt, dass diese Kontrolle auch erfolgreich durchgeführt wurde.“

Wir werden mit aller Kraft dabei helfen, den Fall lückenlos aufzuklären. Die Lokalbetreiber

Man nehme die Verantwortung der Einlasskontrolle äußerst ernst, heißt es, weiters soll das gesamte Lokal jetzt mit einer Videoüberwachung ausgestattet werden. „Wir wünschen dem Opfer alles Gute und werden mit aller Kraft dabei helfen, den Vorfall lückenlos aufzuklären.“

Wie von der NÖN berichtet, wurde über den 21-jährigen mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft verhängt. Gegenüber der Polizei hatte er sich zu der Tat nicht geäußert. Die NÖN hatte berichtet:

Wiener Neustadt Vergewaltigung von 13-Jähriger: U-Haft für Verdächtigen beantragt

