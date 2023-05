Nach Überfall auf Wr. Neustädter Tankstelle: Polizei fasst Messer-Mann

Ein 24-Jähriger ist nach bewaffneten Tankstellen-Überfällen in Österreich und Deutschland festgenommen worden. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt dürfte sich unmittelbar nach zwei Coups in Wiener Neustadt (Eni-Tankstelle Ecke Fischauergasse/Mießlgasse) und Baden im April ins Nachbarland abgesetzt haben, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. In Frankfurt am Main soll er in Folge vier Tankstellen und ein Kaffeehaus überfallen sowie mehrere Einbruchsdiebstähle verübt haben.

Die Vorgehensweise war bei den Überfällen in Wiener Neustadt am Abend des 7. April und in Baden am Abend des 9. April laut Polizei dieselbe. Der mit Mund-Nasenschutz maskierte Mann betrat die Tankstelle, bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Geld aus der Kassa.

Der Verdächtige wurde im Zuge von Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich ausgeforscht. Im Rahmen der Fahndung wurde festgestellt, dass der Verdächtige inzwischen bereits nach bewaffneten Raubüberfällen und Einbruchsdiebstählen von 14. bis 17. April in Frankfurt festgenommen worden war. Ermittlungen des Landeskriminalamts zu möglichen weiteren Straftaten seien im Laufen.

