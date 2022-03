Piestingtal: Familienvater als Bankräuber

Werbung

Die Familie fiel aus allen Wolken, als für den Papa die Handschellen klickten. Ein Familienvater (39) aus dem Piestingtal wurde in der Vorwoche vom Landeskriminalamt (Raubgruppe Deutsch) als Bankräuber ausgeforscht. Der Mann hatte in den vergangenen Wochen zwei Banken in Bockfließ (Bezirk Mistelbach) und Rohrbach (Bezirk Mattersburg) überfallen. Maskiert und mit einer Softgun bewaffnet, erbeutete er rund 41.000 Euro, verletzt wurde bei den Überfällen niemand.

Gröbere Geldprobleme wegen hoher Ausgaben beim Glücksspiel dürften den Mann zu den Verzweiflungstaten gebracht haben. Regelmäßig wurde Bares verzockt, dazu soll sich der bisher unbescholtene Piestingtaler auch Geld von dubiosen Kreditgebern geborgt haben — was dann allerdings auch verspielt wurde. Der Schuldenberg wuchs, genauso wie die Verzweiflung, der folgten die Banküberfälle…

Durch akribische Ermittlungsarbeit konnte der Bankräuber jetzt überführt werden, wenig später klickten an seiner Wohnadresse im Piestingtal die Handschellen.

Der Mann ist laut Polizei geständig, er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.