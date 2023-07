Christian Storfa will mehr Geld für Bedienstete im Neustädter Rathaus

Die NÖN hatte berichtet: Die Gehälter der niederösterreichischen Bürgermeister werden ab 2024 angehoben. 8.984 Euro brutto verdient beispielsweise ein Stadtoberhaupt ab einer Einwohnerzahl von 20.000 Bürgern.

In der Causa meldet sich jetzt auch Rathaus-Personalvertreter und Gewerkschafter Christian Storfa zu Wort. Dass die Bürgermeister (und übrigens auch Vizebürgermeister) ab 2024 mehr verdienen „soll so sein“, meint er, allerdings müssten auch die Gehälter der Gemeindebediensteten angehoben werden. „Ein Bürgermeister ist schließlich nichts ohne seine Mitarbeiter“, meint er.

Derzeit würden „schwierige und langwierige Verhandlungen“ zum neuen Dienst- und Besoldungsrecht laufen, während die Verhandlungen für die Gehaltserhöhung der Bürgermeister seiner Meinung nach recht schnell abgeschlossen waren. „Das Ziel muss sein, den Arbeitsplatz am Magistrat vor allem für jüngere Menschen attraktiver zu gestalten“, so Storfa. Das könne man mit einem höheren Anfangsgehalt erreichen, aber auch mit einem Angebot von mehr Homeoffice & Co. Der Wiener Neustädter Magistrat (knapp 1.000 Beschäftigte) würde derzeit fast in allen Branchen Mitarbeiter suchen, so Christian Storfa.