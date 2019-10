Beim Sportfachgeschäft Hervis wird auf die Lehrlingsausbildung viel Wert gelegt.

Um die Jugendlichen zu motivieren, wird deshalb auch jährlich ein interner bundesweiter Lehrlingswettbewerb veranstaltet. Prämiert wird pro Lehrjahr der Lehrling, der am meisten verkauft hat. Heuer konnte sich Florian Friesenbiller durchsetzen.

"Mir gefällt die Abwechslung"

Der 17-jährige Wiener Neustädter ist seit August 2018 in der Hervis-Filiale im Fischapark beschäftigt und lässt sich zum Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“ ausbilden.

„Mir gefällt die Abwechslung, das junge Team und dass ich das machen kann, was ich gerne mache“, erzählt der „Lehrling des Jahres 2019“. Unterstützung bekommt Friesenbiller von seinem Chef Patrick Radauer: „Nicht umsonst ist unser Motto ,We love what we do‘.“