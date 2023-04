Elternverein will Sicherheit vor der VS Josefstadt verbessern

Der Verkehr in der Sonnleitnergasse vor dem Schulgebäude der Josefstädter Volksschule ist weiterhin ein Thema. Das Problem: Nicht immer halten sich Autofahrer – darunter auch Elternteile – an die Einbahnregelung, was immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Schüler führt.

Der Elternverein will das Problem jetzt gemeinsam mit der Schulführung und der Polizei entschärfen. „Wir werden vor dem Sommer zwei Aktionswochen haben, wo wir Flyer mit einer entsprechenden Information an die Autofahrer verteilen“, so Elternvereinsobfrau Anna Horvath.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.