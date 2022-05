Kritik an Radargeräten in Theresienfeld

Werbung

Die sechs Radargeräte sind seit Ende Oktober 2021 aktiv geschaltet. In dieser kurzen Zeitspanne hat die Gemeinde daraus bereits 142.000 Euro Einnahmen lukriert, denn der Straßenerhalter erhält auch die Einnahmen. „Die Summe überrascht uns nicht“, betont SPÖ-Vizebürgermeister Wolfgang Reinharter. Immerhin sei während der vorangegangenen Messungen bei 90.000 Verkehrsteilnehmern aus beiden Richtungen über 50.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen verzeichnet worden. „Bei diesen Zahlen mussten wir reagieren“, so der Vizebürgermeister, „denn die Sicherheit in unserer Gemeinde ist uns sehr wichtig.“ Die Einnahmen aus den Überschreitungen sind an Sicherheitsprojekte der Gemeinde gebunden. Wie Reinharter verrät, soll damit so bald wie möglich der Gehweg in der Eggendorfer Straße beim neuen Kindergarten finanziert und umgesetzt werden.

„Wir fordern weniger Radargeräte und dafür mehr Polizeikontrollen!“

Kritik an den Radargeräten kommt hingegen von der FPÖ. „Sechs Radargeräte sind viel zu viel. Das ist eine Tortur für die Bevölkerung“, sagt FPÖ-Gemeinderat Maximilian Lang. Besonders heimtückisch sei das Gerät bei der Bahnunterführung aufgestellt. Viele Leute hätten sich deshalb bereits aufgeregt. „Unter Rasen verstehe ich, wenn man in einer 30er Zone 60 oder 70 Kilometer pro Stunde fährt, aber nicht bei 45“, so Lang. Immerhin koste eine Übertretung ab 10 km/h um die 45 Euro. „Wir fordern weniger Radargeräte und dafür mehr Polizeikontrollen!“

Vizebürgermeister Reinharter versteht die Kritik der FPÖ nicht. „Das hat ja nicht die Gemeinde zu entscheiden. Die Anzahl und Orte der Geräte werden von der Behörde festgelegt und die Gemeinde hat das umzusetzen“, meint dieser.

Auch bei NET-Gemeinderat Manfred Wicha stößt die Kritik auf Unverständnis. „Wenn man zu schnell unterwegs ist, ist das eine Übertretung der Straßenverkehrsordnung. Da darf man sich nicht wundern, wenn man eine Strafe bekommt.“ Insgesamt seien durch die Messungen die Geschwindigkeiten in der Gemeinde bereits zurückgegangen, was eine Erhöhung der Sicherheit und eine Verbesserung der Lebensqualität mitbringe.

