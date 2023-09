Lanzenkirchen: Gemeinde möchte mit Tempotafel für Sicherheit sorgen

In jedem Ort existiert das Problem: Bestimmte Abschnitte werden von Rasern ausgenutzt, was zur Gefährdung von Bürger führt. Aufgrund aktueller Beschwerden in Lanzenkirchen möchte die Gemeinde mit einer neu angebrachten Tempo-Anzeigetafel den Unannehmlichkeiten entgegenwirken. „Wir haben gehört, dass in Föhrenau auf der Höhe vom Spielplatz oft zu schnell gefahren wird. Wir wollen das jetzt auswerten lassen, wie schnell die Leute wirklich unterwegs sind“, schildert ÖVP-Ortschef Bernhard Karnthaler die Situation.

In Lanzenkirchen gebe es jedoch mehrere neuralgische Punkte, an denen die Tafel künftig angebracht werden soll: „Es gibt mehrere Gegenden, wo sich über Raser beklagt wird, in der Bahngasse zum Beispiel öfters. Wir möchten die Leute aufmerksam machen, und glauben, dass sich nach der Zeit die meisten dann an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten“, meint Karnthaler.