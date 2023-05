Nadelöhr für Radfahrer in Wiener Neustadt soll entschärft werden

Das aus der Sicht der Radler „Nadelöhr Ungargasse“ an der Kreuzung zur Grazer Straße soll entschärft werden. Das Hauptproblem ist, dass es in Richtung stadteinwärts keinen Radweg gibt, hin zur Kreuzung wird das Problem aufgrund der Fahrbahnenge noch verschärft. Jetzt liegt eine Vorplanung auf dem Tisch.

Von den Stadtwerken bis auf Höhe des Eissalon Salek soll eine „Radverkehrsanlage“ kommen, denkbar sind ein Radweg bzw. an der Kreuzung ein Mehrzweckstreifen (ein Radfahrstreifen, der unter besonderer Rücksichtnahme auf die Radfahrer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf). Auf der anderen Straßenseite dürfte es zu baulichen Veränderungen bei der Bushaltestelle kommen. „Der Plan ist, dass wir das im nächsten Jahr umsetzen“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger zur NÖN. Weiters im Rahmen der „Radbasisnetzplanung“ für Wiener Neustadt priorisiert, sind eine Radwegverbindung zwischen Auge Gottes und Wohlfahrtgasse auf der Fischauer Gasse und eine Neukonzeption in der Kollonitschgasse.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.