Brodtischgasse macht den Anfang bei Begegnungszonen

Im Bereich zwischen dem neuen Stadtviertel „Maximilium am Stadtpark“ (am ehemaligen Leiner-Areal) und der Innenstadt soll in den kommenden Jahren der Verkehr grundlegend neu geregelt werden. Überlegt wird, das Grätzl zwischen Singergasse und Brodtischgasse bzw. Bahngasse und Haggenmüllergasse in Teilen oder zur Gänze zur Begegnungszone zu machen.

„Künftig soll sie der Bevölkerung als erweiterter Freiraum dienen, mehr Platz zur Entfaltung für Geschäfte und Gastronomiebetriebe bieten und neue, kreative Ideen ermöglichen“

Stadtentwicklungsplan

Begonnen wird mit der Brodtischgasse: Anfang November soll es eine Bürgerpräsentation geben. Im Jahr 2023 soll dann mit der Umsetzung begonnen werden. „Künftig soll sie der Bevölkerung als erweiterter Freiraum dienen, mehr Platz zur Entfaltung für Geschäfte und Gastronomiebetriebe bieten und neue, kreative Ideen ermöglichen“, heißt es im Stadtentwicklungsplan. Welche weiteren Gassen künftig ebenfalls zur Begegnunszone umgewidmet werden, hängt u.a. vom Erfolg des Pilot-Projekts in der Brodtischgasse und von den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung ab, heißt es aus dem Rathaus gegenüber der NÖN.

Was eine Begegnungszone auszeichnet: Die Fahrbahn ist für die gemeinsame, gleichberechtigte Nutzung aller Verkehrsteilnehmer bestimmt – Autos, Fahrräder, Roller und Fußgänger gleichermaßen. Fußgänger dürfen hier auch die gesamte Fahrbahn benützen – oft gibt es keine Gehsteige. Es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 Stundenkilometer (30 km/h können aber ausnahmsweise erlaubt werden).

Bürger einbinden

