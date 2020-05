Sichtbarstes Zeichen der Neuaufstellung ist, dass die Linien in Zukunft mit Nummern und nicht mehr mit Buchstaben bezeichnet sein werden und die Flotte komplett modernisiert wird. Gemeinsam mit dem Stadtverkehrskonzept tritt ein neues, optimal abgestimmtes VOR Regio Bus-System in Kraft.

„Wir sind bei der Konzeption und Umsetzung des neuen Stadtbus-Konzeptes nach 5 großen Maximen vorgegangen. Erstens: Wir schaffen für die Kundinnen und Kunden eine Verbesserung. Zweitens: Wir tragen der Stadtentwicklung Rechnung. Drittens: Wir rücken die Innenstadt ins Zentrum der Linienführungen. Viertens: Wir leben unser Motto ‚Stadt und Land mitanand‘ auch im öffentlichen Verkehr. Und fünftens: Alle Bevölkerungsgruppen finden sich in dem Konzept wieder. Es freut mich nun sehr, dass wir diese Maxime allesamt Realität werden lassen. Dafür bedanke ich mich bei allen, die gemeinsam mit uns diesen Weg gegangen sind – an der Spitze natürlich Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl und die Führung unserer wnsks GmbH bzw. des Verkehrsbetriebs, dem Land Niederösterreich, das auch hier ein Partner ist, der Chancen schafft, den Verantwortlichen des VOR, der für den regionalen Verkehr ein unerlässlicher Partner ist und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich unter anderem im Rahmen von STEP sehr konstruktiv eingebracht haben. Gemeinsam haben wir die Voraussetzung geschaffen, den öffentlichen Verkehr in Wiener Neustadt und der Region zu stärken und zu verbessern, um den Menschen den Umstieg vom Auto auf die Busse so leicht als möglich zu machen“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Zahlreiche Verbesserungen

„Das neue Stadtbussystem in Wiener Neustadt und die Neuordnung der Regionalbusse im Süden Niederösterreichs bringen für die Fahrgäste zahlreiche Verbesserungen mit sich. Ab 6. Juli werden 51 Regionalbuslinien in der Region unterwegs sein und nahtlos an das neue Stadtbussystem anschließen. Grundlage dafür ist ein enger Austausch in den Planungen zwischen der Stadt Wiener Neustadt und dem VOR. Die Fahrpläne sind dadurch einfach zu merken und gut aufeinander abgestimmt, was auch für den Zugverkehr gilt. Das Land Niederösterreich und der Verkehrsverbund Ost-Region haben sich aber nicht nur mit Know-How beteiligt. Das neue Stadtbussystem wird vom Land auch finanziell unterstützt. Insgesamt fließen 800.000 Euro aus dem Nahverkehrsfinanzierungs-Programm und damit rund ein Drittel der Betriebs- & Planungskosten nach Wiener Neustadt.“, hält Niederösterreichs ÖVP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko bei der Präsentation fest.

Das neue „Stadtbus-Konzept“ der Stadt Wiener Neustadt