Ostern: 348 Temposünder in Wiener Neustadt geblitzt

Auf der neuen B17 wurden tagsüber am Karsamstag ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt mit 171 km/h und ein weiterer aus dem Bezirk Baden mit 151 km/h vom mobilen Radargerät erfasst – erlaubt gewesen wäre Tempo 100. Die beiden Lenker werden den Führerschein abgeben müssen. Insgesamt wurden am Osterwochenende 348 Fahrzeuglenker vom mobilen Radargerät erfasst. Weiters wurde in den Morgenstunden des Ostersonntags eine alkoholisierte Fahrzeuglenkerin angehalten. Eine Führerscheinabnahme war nicht möglich – sie hatte keinen dabei.

