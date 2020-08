Die Stadt Wiener Neustadt setzt laut Aussendung „ihre Bemühungen, den Radverkehr in der Stadt zu fördern, auch in diesem Jahr fort. Nach der großen Radoffensive 2019, bei der wichtige Lücken geschlossen werden konnten, stehen auch 2020 Adaptierungen an, um Gefahrenstellen zu entschärfen und die Sicherheit im Radverkehr zu erhöhen.“

Der Radverkehr spiele im derzeit laufenden Stadtentwicklungsprozess STEPWN 2030 eine ganz wesentliche Rolle, betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger in der Aussendung. "Es gibt hier eine eigene Schwerpunktsetzung, weil wir uns alle einig sind, dass gerade in einer Stadt wie Wiener Neustadt der Radverkehr größtes Potential hat – unser Ziel ist es daher weiterhin eindeutig, den Radverkehr in Wiener Neustadt zu erhöhen“, hielt Schneeberger fest.

Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl erklärte: „Nachdem wir im Vorjahr wichtige Lücken geschlossen, Einbahnen für Radfahrer geöffnet und die Anbindung an den Euro Velo 9 vorgenommen haben, geht es im Maßnahmenpaket 2020 nun darum, Gefahrenstellen zu entschärfen – denn bei allen Bestrebungen, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und auch die Innenstadt durch den Radverkehr zu beleben, so steht die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahren doch an allererster Stelle!“

Die Maßnahmen der Radverkehrsoffensive 2020

Adaptierungen

Pottendorfer Straße: Wiederherstellung und Verbesserung des Radwegs im Abschnitt Am Kriegsspital bis Neufelder Gasse

Martinsgasse: Entfernung Hochbord, niveaugleiche Führung des Radverkehrs und Rotmarkierung im Kurvenbereich

Pottendorfer Straße (vor Apotheke): Bodenmarkierungen und kleine bauliche Adaptierungen

Radfahrerüberfahrt Babenbergerring in Esperantopark: "Leiter Modell" (Zebrastreifen mit spezieller Markierung, die auch von Radfahrern befahren werden dürfen), Bodenmarkierung und kleine Adaptierung Signalanlage

Pernerstorferstraße vor ehem. Kaserne: Bodenmarkierung im Bereich der Ausfahrt

Geh- und Radweg zwischen Otto Schneider-Gasse und Hubertusgasse

Rotmarkierungen

Radfahrerüberfahrt Babenbergerring über Herrengasse

Radfahrerüberfahrt Babenbergerring über Pöckgasse

Radfahrerüberfahrt Zehnergasse Einfahrtstrichter

Radfahrerüberfahrt Eyerspergring vor Kreuzungsbereich B17

Radfahrerüberfahrt B26/Maria Theresien-Ring stadteinwärts im Kreuzungsbereich vor Landesgericht

Radfahrstreifen Martinsgasse im Kurvenbereich

Radfahrerüberfahrten Kreuzung Wohlfahrtgasse/Himmelbachgasse über Himmelbachgasse

Radfahrerüberfahrt B53/Franz von Furtenbach-Straße

Neunkirchner Straße bei Grundstücksausfahrten

Beschilderungen "ausgenommen Radfahrer" bei Sackgassen

Johann Patzelt-Gasse

Kohlgasse

Moorgasse von Fischabachgasse

Moorgasse von Obstgasse

Weitere Maßnahmen

Zusätzliche Radständer in der Pöckgasse

Pilotprojekt „Sharrows“ in der Wiener Straße: Piktogramme aus Fahrrad- und Pfeilspitzensymbole auf Fahrbahnen; sollen Autofahrer auf die kombinierte Nutzung der Straße aufmerksam machen

Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich in Summe auf rund 160.000 Euro.