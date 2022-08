Werbung

Als Kfz Richtung Wien verkehrsbedingt abbremsten, fuhr der 63-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf auf einen Pkw auf der zweiten Spur auf und kollidierte in Folge mit einem Wagen auf dem dritten Streifen. Der Biker wurde wieder gegen das andere Auto geschleudert und stürzte, berichtete die Polizei am Montag von dem Unfall, der sich bereits am Freitag ereignet hatte. Der 63-Jährige starb.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.