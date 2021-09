Die Gemeinde trauert um Tanja Gaitzenauer. Am Samstag gegen 6 Uhr verunglückte die 29-jährige Sollenauerin auf der A2 bei Leobersdorf tödlich. Sie befand sich gerade auf der Heimfahrt von einem Besuch in Wien. Nach Polizeiangaben war sie mit ihrem Pkw in einen Wagen gekracht, von der Fahrbahn abgekommen und in einem Böschungsbereich gegen einen Baumstamm geprallt.

Der Lenker des anderen Wagens brachte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Leobersdorf war die junge Frau in ihrem Audi eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

„Sie fehlt uns wirklich sehr“

Tanja Gaitzenauer war in der Gemeinde sehr beliebt. Seit 2012 war sie im Gemeindeamt tätig, absolvierte kürzlich die große Dienstprüfung. „Sie stand voll im Leben“, sagt SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl traurig, „wir können es alle gar nicht fassen. Tanja fehlt uns wirklich sehr.“ Sie sei eine gute Seele gewesen, die immer geholfen habe. So hat sie unter anderem auch beim Pfarr- und Gemeindeheurigen und der Vinothek Gaitzenauer als Kellnerin ausgeholfen. Sollenauer, die sie kannten, beschreiben sie als hilfsbereit, humorvoll und lebensfroh.

Auch dem Fußballverein war Gaitzenauer eng verbunden, half sie schon als Teenagerin in der Kantine mit. Zuletzt bekleidete sie als Kassier-Stellvertreterin auch einen Funktionärsposten beim SC Sollenau. Obmann Jürgen Hütterer zeigt sich schockiert: „Sie war auch im Verein höchst engagiert. Wir sind von ihrem Ableben tief bestürzt.“

Das Begräbnis findet morgen, Donnerstag, um 14 Uhr statt.