Am kommenden Donnerstag, dem 20. Juni, ist es wieder soweit: Die Gebietsvinothek Thermenregion am Marienmarkt lädt ab 17 Uhr zu kostenlosen Weinverkostung.

Diesmal ist das Land- & Weingut Nowak aus Guntramsdorf zu Gast. Die Familie Nowak betreibt einen Buschenschank in Guntramsdorf sowie einen Heurigen in Gramatneusiedl, am Donnerstag gibt es ihre Weine am Hauptplatz zu verkosten. Die NÖN verlost dafür ein Weinpaket: Einfach ein Mail an redakion.neustadt@noen.at senden. Bitte unbedingt Telefonnummer angeben.