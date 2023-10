Martin Preineder mit dem Silbernen Komturkreuz ausgezeichnet

„Früher war Niederösterreich ein reines Agrarland. Heute sind wir nicht nur das – wir sind auch erfolgreiches Wirtschaftsland, Tourismusland, Kulturland, Wissenschaftsland und Sportland. Miteinander haben wir diesen Sprung geschafft. Ohne dem Engagement vieler Mandatarinnen und Mandatare auf verschiedensten politischen Ebenen wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Rahmen der Ehrung einiger aktiver und ehemaliger Abgeordnete im Sitzungssaal des NÖ Landtages. Eine solche Auszeichnung hat auch ÖVP-Bundesrat außer Dienst Martin Preineder aus Lanzenkirchen erhalten: Er bekam das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ überreicht, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

„Landesobmann der NÖ Landjugend, Vorsitzender der Österreichischen Jungbauernschaft, Mitglied im NÖ-Bauernbundvorstand, Vorsitzender mehrerer Ausschüsse in der österreichischen Landwirtschaftskammer, Obmann des ländlichen Fortbildungsinstitutes Niederösterreichs, Gemeinderat, Bundesrat – sowie auch Bundesratspräsident und Nationalrat – die Liste an ehrenamtlichen und politischen Funktionen in Niederösterreich von Martin Preineder ist beachtlich lange. Ihm gebührt deshalb zurecht unser Dank für seinen unermüdlichen Einsatz“, gratuliert Landeshauptfrau Mikl-Leitner.