Matzendorfer Jäger erhielt „Raubwildnadel“ als Auszeichnung

Jäger Peter Sahan wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für die Artenvielfalt im Matzendorfer Niederwildrevier mit der „Raubwildnadel“ geehrt. Diese wurde ihm im Zuge des Bezirksjägertags in Pernitz von Bezirksjäger Werner Spinka verliehen. Der NÖ Landesjagdverband überreicht diese als besondere Anerkennung.

Wie Jagdleiter Karl Groiss in seinem Antrag schreibt, ist es Peter Sahann „ein besonderes Anliegen in Bezug auf die Wildhege, das Gleichgewicht zwischen den Predatoren und unserem Wildtieren zu halten. Unermüdlich, in stundenlangen Zeitaufwand hat sich unser Weidkamerad beim Fallenstellen, der Ansitzjagd sowie bei der Krähenjagd zu einem vorbildlichen Spezialisten auf all diesen Jagdgebieten etabliert, mit einem Erfolg, der seinesgleichen sucht.“ Er unterstütze auch immer andere Weidkameraden bei der Raubtierjagd mit seiner Erfahrung.

Sahann freute sich über die Anerkennung. „Das Betätigungsfeld der Hegemaßnahmen, die wir gemeinschaftlich in der Gesellschaft bauen und betreuen, liegt mir sehr am Herzen. Dazu zählen Wasserstellen, welche von uns Jägern angelegt wurden und die während der trockenen Jahreszeit mit frischem Wasser befüllt werden. Aber auch Niederwildfütterungen, die im Revier die Wildtiere in der Notzeit versorgen, bei Schneelage sowie nach dem Ernteschock“, so der passionierte Jäger.

Sahann hat im Revier Matzendorf seit neun Jahren ein Ausgehrecht auf Raubwild und Raubzeug.