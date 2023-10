MINT-Gütesiegel für die HAK/HAS und die HTL Wiener Neustadt

„Das oberstes Ziel ist vielfältige und interessante Zugänge in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu schaffen. Denn besonders die MINT-Berufsfelder bieten zukunftsträchtige Jobs“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bei der Verleihungszeremonie: „Ich freue mich sehr, dass das Interesse am MINT-Gütesiegel im ganzen Bundesland ungebrochen hoch ist. Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir dabei, Mädchen für technische und naturwissenschaftliche Ausbildungswege zu begeistern.“

Marin Skelo (Industriellenvereinigung NÖ), Karl Fritthum (Bildungsdirektor), Horst Eisinger und Martin Wukowich (HTL Wiener Neustadt), Christiane Teschl-Hofmeister (Landesrätin) und Stefan Zach (EVN). Foto: Daniela Matejschek

Das „MINT-Gütesiegel“ ist eine gemeinsame Initiative von Bildungsministerium, Industriellenvereinigung, Pädagogischer Hochschule Wien und Wissensfabrik Österreich. Es wurde im November 2017 zum ersten Mal bundesweit verliehen, um besonders engagierte Schulen auszuzeichnen, die innovativen und begeisternden Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) fördern — mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen. Ausgezeichnete „MINT-Schulen“ weisen unter anderem eine MINT-Schwerpunktsetzung im Schulprofil auf, setzen innovative Lehr-und Lernmethoden ein, forcieren gendersensiblen Unterricht, binden außerschulische Partner in das Schulgeschehen ein und unterstützen die Professionalisierung der MINT-Pädagoginnen und -Pädagogen.