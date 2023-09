Biker kollidierte auf der A2 bei Wr. Neustadt in Rettungsgasse mit Pkw

Zu einer Unfall-Serie kam es am Mittwoch in den Morgenstunden auf der A2 bei Wiener Neustadt. Ein 39-jähriger Steirer fuhr dort nach einem Sekundenschlaf auf einen Klein-Lkw auf, der von einem 32-jährigen Ungar gelenkt wurde. Durch die Kollision kam der Klein-Lkw ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitschiene. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 39-Jährige wurde mit Verletzungen ins Wiener Neustädter Krankenhaus eingeliefert.

Während der Aufräumarbeiten ereignete sich dann im Staubereich ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei dürfte ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Motorrad durch die sich in der Zwischenzeit gebildete Rettungsgasse gefahren sein und mit einem Pkw kollidiert sein, der von einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Oberwart gelenkt wurde. In weiterer Folge kam der Motorradlenker zu Sturz und das Motorrad schlitterte gegen ein weiteres Auto, das von einer 50-Jährigen aus dem Bezirk Baden gelenkt wurde. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht.