Abba-Tribute in der Arena Nova

Mit ihrem Tribute an die berühmteste Band der Welt begeistern „The Björn Identity“ ABBA-Fans in jedem Alter. Nun kommt diese Show nach gefeierten Auftritten in England und Irland zum ersten Mal nach Österreich und macht am 21. April in die Arena Nova Station.

„The Björn-Identity“ feierten 2021 ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum. Die Gruppe gilt als das authentischste Live-Erlebnis von „ABBA in concert“ dank exakt nachgebildeten Kostümen, der erstaunlichen Ähnlichkeit im Klang der Stimmen und der klassischen Choreografien im Abba-Stil. Am Programm stehen neben allen großen ABBA-Hits auch einige der weniger bekannten Titel.

Gewinnspiel: 4 x 2 Tickets!

Die NÖN verlost vier mal zwei Karten für das Konzert am Freitag, dem 21. April, um 20 Uhr. Einfach bis 14. April eine E-Mail mit Name, Telefonnummer und Kennwort „ABBA“ an redaktion.neustadt@noen.at senden. Die Gewinner werden telefonisch verständigt.

Tickets zu kaufen gibt es bei der Arena Nova, in allen Raiffeisenbanken und über Ö-ticket.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.