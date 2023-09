Eine besondere Ausstellung in der Wiener Neustädter Neuklostergalerie

Sebastian Buchner kennt man als „Kaiser Maximilian“, der Bürger und Gäste durch die Stadt führt und viel Wissenswertes über Maximilian zu sagen weiß. Nun hat er, gemeinsam mit seiner Mutter, der Künstlerin Christine Buchner, sein zweites Buch, „Die Stadt der langen Tage“ herausgebracht. „Die Bilder meiner Mutter haben mich zum Text inspiriert, der zwar in drei Tagen geschrieben war, bis das Buch herausgekommen ist, hat es aber sechs Jahre gedauert.“ Nun ist das Werk erschienen und die Originalbilder von Christine Buchner sind, mit den Texten vom Sohn, derzeit in der Neukloster Galerie zu sehen. „Wir sind eine Künstlerfamilie in der dritten Generation und oft kommt die Frage, woher die Ideen kommen. Ich glaube, dass es dem Frager oder der Fragerin auch darum geht, zu erfahren, wie er oder sie selbst so tolle Ideen finden kann. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben“, so Sebastian Buchner bei der Vernissage.

Es besteht aus zwei Teilen, im ersten finden sich Buchners poetisch-skurrile Geschichten über einen fiktiven Ort, „Die Stadt der langen Tage“ und ihre Bewohner. Im zweiten Teil des Buches gibt es Übungsanleitungen und freie Seiten, wie man zu Ideen kommt. Der Autor ist überzeugt: „Kreativität ist kein Talent, sondern etwas, das man erlernen kann.“ Nachsatz: „Kreativität ist Gewohnheit!“

Danach gab es im Kreuzgang des Neuklosters eine kurze Lesung aus dem Buch und Tanzeinlagen von Michaela Mab, die von dem Musiker Gregor Arnim-Ellissen begleitet wurden.

Die Ausstellung ist bis 30. September während der Pfarrcafé-Zeiten zu besichtigen. Das Buch liegt zum Verkauf auf.