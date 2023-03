Psychiater Martin Omasits mit Cartoons und Dialekt im Schloss Fischau

Die obere Etage des Schlosses platzte aus allen Nähten, als Martin Omasits am Donnerstag seine allererste Ausstellung eröffnete. Sind es doch gerade die alltäglichen Geschichten, die der ehemalige Psychologe gekonnt und humorvoll in seinen Cartoons in Szene setzt, die einen großen Anklang bei den Leuten finden. „Ich fand es immer schon mutig und toll, wenn ein Künstler im Schloss ausgestellt hat. Und so war ein großer Wunsch von mir hier auch einmal auszustellen“, sagt Omasits.

Durch den Antritt in die Pension und die Corona-Pandemie fand der Künstler genügend Zeit, seine Eindrücke aus dem Alltag zu realisieren und schaffte es nun auch mit seinen Cartoons die Räume des Schlosses zu füllen.

Die Cartoons erhielten bei der Ausstellung viel Beifall. Foto: NÖN, Doris Damböck

Eine Überraschung gab es, als Omasits gemeinsam mit der Dialektband „Krawattl Tenöre“ ein Buch präsentierte. Dieses enthält 30 Liedertexte im Wiener Dialekt, zu denen Omasits passende Cartoons gezeichnet hat. „Die Bilder drücken genau das aus, was wir in unseren Liedern singen“, so Norbert Schwarzmüller von den „Krawattl Tenören“. Dasselbe hat sich auch Omasits gedacht, als er die beiden bei einer Vernissage im Vorjahr zum ersten Mal gehört hat. „Zwischen uns besteht eine Art Wechselwirkung und ein gegenseitiges Verstehen“, bemerkte der Künstler. Das Buch „Liedtexte der Krawattl-Tenöre illustriert von Martin Omasits“ ist ab sofort in der Buchhandlung Amselbein erhältlich.

Die Ausstellung ist noch bis zum 26. März zu besichtigen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.