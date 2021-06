Die Marktgemeinde möchte die neue gesetzliche Möglichkeit wahrnehmen, ein Alkoholverbot zu verordnen. Davon werden der Ortskern (Hauptplatz) und die beiden Spielplätze betroffen sein.

„Das Alkoholverbot auf diesen Plätzen ist eine Präventivmaßnahme, damit wir bei einem Verstoß leichter eingreifen können“, äußert sich SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger dazu. Eine Ausnahmeregelung soll es aber bei angemeldeten Veranstaltungen geben, wo der Konsum von Alkohol erlaubt sein wird. NET steht hinter der Verordnung. „Man muss nicht immer warten, bis etwas passiert“, so NET-Gemeinderat Norbert Zöger.

Denn Kinderspielplatz und Alkohol würden einfach nicht zusammenpassen. Das sieht auch NVP TF & Unabhängige-Gemeinderätin Barbara Mayrhuber-Pfaller so. Die Verordnung ziele vor allem gegen eine Gruppe, die regelmäßig Alkohol am Hauptplatz oder Spielplatz konsumiere.

Aber auch herumliegenden Bierflaschen und Dosen soll so der Kampf angesagt werden. „Das Alkoholverbot ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagt die Gemeinderätin. Bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Juni soll die Verordnung dann beschlossen werden.