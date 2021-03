Ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen gibt es in der Stadt schon seit Jahren, es konnte jedoch von der Polizei nicht exekutiert werden. Nach einer Änderung des NÖ Polizeistrafgesetzes, die im November im Landtag beschlossen wurde, soll dies nun möglich sein. „Gerade in Wiener Neustadt gibt es immer wieder Probleme mit Alkohol im öffentlichen Raum, vor allem in den Parks, am Bahnhof und in den Fußgängerzonen.

Die Anpassung des NÖ Polizeistrafgesetzes ist deshalb ein Meilenstein“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Im Gemeinderat wurde nun die an das neue Gesetz angepasste Verordnung beschlossen: Das Konsumieren von alkoholischen Getränken an öffentlichen Straßen, Plätzen und Parkanlagen in der Innenstadt wird damit ganzjährig verboten – dies kann auch exekutiert werden. Gültig ist das Alkoholverbot für den Bereich innerhalb des Rings sowie für den Bahnhofsbereich, den Esperanto-Park, den Corvinusring und den Bereich des Neuklosters.

Dem Beschluss mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ ging bei der Sitzung am Montag eine heftige Debatte voraus: Mehrere Gemeinderäte, die in der Innenstadt ihre Lokale bzw. Geschäfte betreiben, schilderten die aus ihrer Sicht untragbaren Zustände: „Einsätze von Polizei und Rettung bedingt durch Alkohol sind leider an der Tagesordnung. Kunden berichten jeden Tag, dass sie belästigt werden, die Trinkgelage nehmen zu“, sagte Ferdinand Ebert (FPÖ), der in der Wiener Straße seine Trafik führt.

Die Grünen kritisierten die Verordnung als überschießend: Damit werde auch der maßvolle Konsum verboten, zudem würde Personen, die von Alkohol- oder Drogensucht betroffen sind, nicht geholfen, „das Problem wird nur verschoben“, kritisierte Grünen-Gemeinderat Michael Diller-Hnelozub.