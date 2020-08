Trauer um Karl Harbich: Der Wiener Neustädter Buchhalter starb nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Bekannt war er unter anderem für seinen Humor, den er etwa bei WNTV oder viele Jahre auch bei der Wiener Neustädter Eulen-Faschingsgilde regelmäßig unter Beweis stellte.

Faschingsgilden-Chef Alfred Kamleitner trauert um einen perönlichen Freund und Wegbegleiter: „Durch seine fröhliche und lebenslustige Art sowie durch seine unvergesslichen Auftritte bei den Eulenabenden war er nahezu jedem Wiener Neustädter ein Begriff. Seit 1989 war er aktives Mitglied unserer Faschingsgilde – für all dies gilt dem Verstorbenen mein und unser aufrichtiger Dank. Meine herzliche Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie. Wir werden unseren lieben Karl schmerzlich vermissen – er wird uns für immer fehlen – aber immer in unseren Herzen sein.“