Er verstarb völlig überraschend im 71. Lebensjahr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Peter Mattausch galt als Wiener Neustädter Original, war auch für die SPÖ Kulturstadtrat. Bis zuletzt war er trotz seines Alters die "gute Seele" der Wiener Städtischen, saß jeden Tag schon früh an seinem Schreibtisch, war für seine Kunden immer erreichbar, stets freundlich. Die Nachricht über seinen Tod löst über die Grenzen der Stadt große Bestürzung aus. Mehr in Kürze.