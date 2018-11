Er war ein Urgestein der Wiener Neustädter Punk und New Wave Szene in den 80er-Jahren: Bassist bei „Dämmerattacke“, Gründungsmitglied von „Bates Men“, vor wenigen Jahren auch beim Reunions-Projekt „Totgeglaubt“ dabei – ohne Thomas Guth wäre die Wiener Neustädter Szene nicht vorstellbar gewesen.

„War ein sehr wertvoller Mensch“

Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich am Montag, nachdem er tot in seiner Wohnung in Wiener Neustadt aufgefunden worden war.

Der Wiener Neustädter Musiker Thomas Guth bei einem Auftritt von „Totgeglaubt“ vor zwei Jahren. | Helmut Riedl

Er war ein sehr wertvoller Mensch und Wegbegleiter. Ich habe seinen Esprit, seinen schwarzen Humor und seinen klugen Kopf sehr geschätzt“, sagt Freund Dieter Nemetz, der Thomas Guth gemeinsam mit Hannes Eder Mitte der 80er-Jahre zu „Bates Men“ holte.

„Für die Band hat er alles gegeben, er ist gerne auf der Bühne gestanden. Für mich war auch klar, dass das Reunion-Projekt nur mit Thomas Guth über die Bühne gehen kann“, sagt Dieter Nemetz im NÖN-Gespräch. Sein Tod kommt für ihn plötzlich, „wir wären am Donnerstag gemeinsam zu einem Konzert nach Wien gefahren“.

Thomas Guth in den 80er Jahren, in der die „Neustädter Szene“ aufblühte. | Helmut Riedl

Helmut Riedl hat das Musiker-Dasein von Thomas Guth fotografisch begleitet: „Er war einer der ganz Großen der Szene vor 30 Jahren, auch Dreh- und Angelscheibe der Neustädter Szene in Richtung Wien.“