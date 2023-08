Trauer um Pater Johannes Vrbecky in Wiener Neustadt

Traurige Nachrichten aus dem Neukloster: Pater Johannes Vrbecky ist am Freitagmorgen im 93. Lebensjahr gestorben. Am 17. Oktober 1954 ist Pater Johannes zum Priester geweiht worden. Das priesterliche Wirken von Pater Johannes hat vor allem das Priorat Neukloster in Wiener Neustadt geprägt, wo er viele Jahre Prior, Pfarrer und Religionslehrer war.

In Wiener Neustadt war der Geistliche eine Institution und sehr beliebt. Zur NÖN sagte er anlässlich seines 90. Geburtstags: „Wenn ich sage, ich bin wunschlos glücklich, klingt das übertrieben. Aber ich lebe hier im Neukloster in Geborgenheit und komme sehr gut aus mit meinen Mitbrüdern.“

Pater Johannes Vrbecky ist Ehrenbürger und Ehrenringträger von Wiener Neustadt, Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich und Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich.