Trauer um Theresienfelder Original Hans Holzinger

Ein Theresienfelder Original ist nicht mehr: Hans Holzinger ist am Dienstag friedlich für immer eingeschlafen. Bekannt war er vielen Menschen vor allem als Gastronom, betrieb er doch 30 Jahre die „Fliegerbar“ und 20 Jahre die "Cat Club Bar“. „Hansi war ein Gutmensch. Jeder, der Hilfe gebraucht hat, hat sie auch von ihm bekommen“, trauert Bruder Sigi Holzinger im Gespräch mit der NÖN. Hans Holzinger wird am Donnerstag, 6. Juli, um 14 Uhr in der Kirche Zur Kreuzerhöhung in Theresienfeld verabschiedet. Anschließend wird er in die Feuerhalle überführt. Die Familie bittet von Kranzspenden abzusehen.