Trauer um Wiener Neustädter Unternehmer Robert Pompe

Die Stadt hat ein Original verloren: Unternehmer Robert Pompe ist im Alter von 78 Jahren am verstorben. Bekannt war Robert Pompe vor allem durch sein ehemaliges Foto-Imperium „Foto Pompe“, bis zuletzt führte er ein Antiquitätengeschäft in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße. Sein großes Herz bewies der Geschäftsmann mit seinen Aktionen, wo er Waisenkindern aus der Ukraine oder zuletzt aus der chinesischen Partnerschaft Harbin einen unbeschwerten Urlaub in Wiener Neustadt ermöglichte. Walter Peserl und Karl Panis zur NÖN: „Wir trauern um einen lieben Freund, hatten unvergessliche Zeiten, etwa im Hotel Panhans. Mach's gut Robert!“