Trauer um Wiener Neustädter Journalisten-Original Herbert Geissler

Er war eine lebende Fußball- und Journalisten-Legende: Herbert Geissler ist im 90. Lebensjahr verstorben. Der Wiener Neustädter war rund 60 Jahre Sportjournalist. Zuerst für die Wiener Neustädter Zeitung, dann viele Jahre für die NÖN, unter anderem als Sportleiter, zuletzt als Kolumnist. Sein enormes Fachwissen war stets gefragt, vor allem bei jüngeren Kollegen.

Seine große Liebe galt seiner Familie (Frau, Tochter, Enkelkinder), sportlich war er glühender Fan des 1. Wiener Neustädter SC, von dem er fast kein Spiel verpasste und für den er auch einer Vereinschronik schrieb. „Ich wurde oft gefragt, warum mir dieser Verein so am Herzen liegt. Die Antwort: 1945 begann ich in der Ministrantenmannschaft der Kapuzinerkirche. Mit Ferdl Kohlhauser, dem späteren Teamspieler, mit meinem Bruder Wiggerl Geissler und anderen spielten wir im Stadtpark zwischen den Bombentrichtern zuerst mit einem Fetzenball barfuß Fußball. Als 1945 der Neustädter SC wiedererstand, waren wir begeisterte Anhänger“, meinte Herbert Geissler vor drei Jahren, der in seinen jüngeren Jahren übrigens auch als Handballer gute Figur (25 Einberufungen in die Landesauswahl) machte.

„Nebenbei“ war Herbert Geissler auch noch Lehrer, bis 1993 Direktor der Hauptschule Markt Piesting, ehe er in den Ruhstand verabschiedet wurde.

