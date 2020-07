Trauer um Wr. Neustädter Künstler Florian Jakowitsch.

Die Stadt Wiener Neustadt trauert um einen ihrer größten Künstler: Florian Jakowitsch verstarb am Sonntag im Alter von 97 Jahren.

Neben seinen Bildern malte er zahlreiche Glasfenster in Österreich, Deutschland und Frankreich – wie etwa die Altarwand mit großem Glasfenster in der Pfarre Herz Mariä in Wiener Neustadt.

Jakowitsch erhielt für sein Schaffen zahlreiche Preise, Ehrungen und Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Kulturpreis des Landes NÖ.

Einen ausführlichen Nachruf lest ihr in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt am Mittwoch.