Über 115 Tonnen Holz von Wiener Neustädter Initiative „Holz mit Herz“

Waren es letztes Jahr noch 60 Tonnen, sind es dieses Mal über 115 Tonnen Brennmaterial, das von dem Verein „Holz mit Herz“ rund um Obmann Robert Pfisterer gratis verteilt wurde. „Das sind über 2.600 Scheibtruhen. Wenn man diese Scheibtruhen aneinanderreiht, dann wäre das die Länge einmal komplett über den Ring bis zum Wasserturm“, erzählt Pfisterer.

Der Höhepunkt waren einmal 170 Leute an einem Samstag: „Uns haben so viele Leute freiwillig geholfen. Teilweise sogar Leute aus unserem Kundenbereich, die einfach etwas zurückgeben wollten.“

Pfisterer selbst hat zwar damit gerechnet, dass es mehr werden wird, auch aufgrund der Inflation, „aber es ist dann schon tragisch, wie viele Leute gezwungen werden, nach Hilfe zu fragen“. Spitzenzeit war Anfang/Mitte Dezember bis in den Februar hinein, da brauchten sie fast jede Woche einen Lkw mit neuem Brennmaterial. „Wenn das nächste Saison so weitergeht, werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen“, so Pfisterer.

Umso wichtiger wird jetzt noch mehr die finanzielle Unterstützung: „Wir haben tolle Sponsoren, die uns unter die Arme greifen“, ist Pfisterer dankbar. Nichtsdestotrotz sind auch dieses Jahr wieder zwei Charity-Veranstaltungen geplant, um Geld für den Verein zu sammeln. Das erste findet bereits am 29. Juni statt (mehr Infos folgen) und eines gibt es dann noch gegen Ende des Jahres.

