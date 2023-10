HAK Wiener Neustadt in neuem Imagefilm der NÖ Handelsakademien

In der HAK Wiener Neustadt wurde von einem Team von NÖN-N1-TV ein Imagefilm gedreht. „Da wir sehr stolz auf unser architektonisch gelungenes und top modern eingerichtetes Schulgebäude sind, habe ich unsere Schule als Hauptdarstellerin angeboten!“, scherzt Schulleiter Engelbert Zwitkovits.

Ein Medienteam aus drei Handelsakademien entwickelte gemeinsam einen Drehplan. Für die HAK Wr. Neustadt haben sich die Professoren Bernhard Friedl und Kurt Ungersbäck vor allem mit der Filmidee und dem Organisationsablauf vor Ort eingebracht.

Der Filmdreh erfolgte mit Schülern aus den unterschiedlichsten Schulstandorten in Niederösterreich. Die Schüler konnten nicht nur ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen, sondern auch ihr an der Schule gelerntes Medien-Know how durch die Zusammenarbeit mit einem professionellen Produktions-Team der NÖN weiter vertiefen.

„Wir freuen uns schon, wenn der fertige Film uns als „Premiere“ im Vortragssaal gezeigt wird“, meinte Nina Beno, die eine Hauptrolle im Film einnahm.