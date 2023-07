„Schaf trifft Kuh“ beim Ferienspiel in Wiesmath

An diesen Aktiv-Tagen dürfen die Kinder mit viel Spaß, Abenteuern und sportlicher Betätigung rechnen. Schon die Startveranstaltung beim Reitverein Wiesmath war mit 64 teilnehmenden Kindern ein Riesenerfolg.

Nicht viel weniger waren es am 2. Ferien-Mittwoch, als der Wiesmather Bauernbund zu „Schaf trifft Kuh“ in den Biohof Kaltenbacher sowie den Bauernhof Eidler lud. Hier lernten sie verschiedene Tiere, den Jahresablauf in der Landwirtschaft und interessante Tätigkeiten, darunter die Arbeit mit dem Melkroboter kennen. Das Reiten auf Schafen war natürlich ein Riesenspektakel.