Eggendorf: Das „Karl Theater“ meldet sich zurück

Seit Juli wurde fleißig geprobt, jetzt ist es soweit: Das „Karl Theater“ gibt nach zwei Jahren Coronapause sein Comeback. „Die Proben sind super gelaufen, wir sind alle sehr motiviert und freuen uns auf die Auftritte“, so Schauspieler Patrick Seiser. Gespielt wird „Tür an Tür mit Alize“, eine Komödie in drei Akten von Erich Koch.

Spieltermine sind der 29. und 30. Oktober sowie sowie der 5. und 6. November im Amtshaus in Eggendorf. Sitzplatzreservierungen sind täglich von 18 bis 20 Uhr unter 0664/7876885 möglich.

