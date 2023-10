Auszeichnung für Weißweine vom Weingut Gaitzenauer in Sollenau

Das „Weingut Gaitzenauer“ hat bei der Vinaria-Verkostung der Thermenregion sehr gute Platzierungen erreicht und einige Sterne abgesahnt. Dabei hat der „Valentin Grande Reserve“ in der Kategorie „Best Buy bis 8€“ den 1. Platz erzielt. Ebenso belegte der Weißwein den 2. Platz bei der Kategorie „Pinot Blanc“ und erhielt 3 Vinaria Sterne bei der Kategorie „Best Buy bis 10€“. Weiters wurden der „Pinot Blanc Reserve 2020“ und der „Pinot Blanc Ried Heugassl 2021“ mit je 3 Vinaria Sternen bei der Kategorie „Best Buy bis 10€“ bewertet. „Wir sind sehr stolz auf die Bewertungen und freuen uns sehr darüber“, sagt Jungwinzer Michael Gaitzenauer. Besonders die Auszeichnung bei der Vinaria, bei der nur die besten Weine eingereicht werden, zeige, dass das Weingut auf dem richtigen Weg sei.

Das Weingut hat schon früher einige gute Ergebnisse eingefahren. Den Erfolg seiner Weine sieht Gaitzenauer eindeutig in der Vermischung von modernen Ansätzen und traditionellem Gedankengut. Der Siegerwein „Valentin“ ist seinem Sohn mit demselben Namen, der 2022 geboren worden ist, gewidmet. „Da freut uns die Platzierung gleich doppelt so sehr“, meint Gaitzenauer. Wenn Valentin den Familienbetrieb einmal übernehmen sollte, würde ihm mit seinem Wein gleich ein toller Start gelingen.

Michael Gaitzenauer selbst leitet den Weinbau im Familienbetrieb seit 2015. Damals befand sich das Weingut noch in Wöllersdorf. 2019 wurden Weinkeller und Weingärten vom „Backhendlheurigen Feichtinger“ gekauft, und somit der Weinbau und die Produktion nach Sollenau verlegt. Neben der Vergrößerung der Fläche, wurde auch auf die Produktion von Qualitätsweinen umgestellt. Im August 2020 wurde die Vinothek „Time4wine“ in Sollenau eröffnet. „Wir haben die Vinothek eröffnet, um den Weinverkauf attraktiver zu gestalten“, so der Winzer. Mit kleinen regionalen Schmankerln werden hier die jeweiligen passenden Weinsorten angeboten.

Die Vinothek hat Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr offen.