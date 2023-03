Mode um 45 Euro pro Kilo in der Arena Nova Wiener Neustadt

Als umweltfreundliche Alternative will sich der „Vintage Kilo Sale“ von „BeThrifty“ von den herkömmlichen Gewohnheiten der Mode-Industrie abwenden.

Und so funktioniert's: Herstellung und Lieferkette beginnen mit Einzelstücken aus diversen Altkleidersammlungen, verteilt in ganz Europa. In anerkannten Recyclinglagern wird bewusst sortiert. Danach wird ausschließlich Vintage-Ware in High-Quality-Standards an BeThrifty geliefert. Diese Ware wird erneut von den BeThrifty-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sortiert, überprüft und – falls notwendig – ausgebessert, bevor die Exemplare für die Verkauf-Events aufbereitet werden.

Außergewöhnlich ist das konkrete Verkaufsangebot – und vor allem bei Jungen und Junggebliebenen sehr beliebt: Unterschiedliche Kleidung und mit individuell ausgesuchten und kombinierten Einzelstücken zu einem Kilopreis von 45 Euro. Und das in einer Vielzahl von Größen und Marken.

Öffnungszeiten: Freitag (24. März) 13 bis 19 Uhr, Samstag (25. März) 10:30 bis 18 Uhr.

