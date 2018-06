Mitarbeiter private Entrümpelung angeordnet .

Ein mittlerweile pensionierter Vizeleutnant ist am Dienstag wegen des Vorwurfs des Missbrauchs der Amtsgewalt in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Der 63-Jährige soll im November 2017 als Nachschubunteroffizier einen ihm unterstellten Angestellten angewiesen haben, in der Dienstzeit mit dem Dienstfahrzeug eine privat "Entrümpelung" vorzunehmen und die Gegenstände in die Kaserne zu bringen.