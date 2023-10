Kirchschlager Schauspieler Christoph Stocker als König auf dem Mond

„So einfach war es noch nie, eine Reise zum Mond zu buchen“, verspricht Christoph Stocker in einem Werbe-Video der Volksoper. Man möchte hinzufügen: So unterhaltsam wohl auch nicht.

Der Kirchschlager Schauspieler und Sänger steht seit Samstag in Jacques Offenbachs Oper für die ganze Familie „Die Reise zum Mond“ als König Kosmos auf der Bühne der Wiener Volksoper. „Die Premiere war ein Erfolg“, freut sich Stocker im Gespräch mit der NÖN: „Ich kann es kaum erwarten, am Freitag wieder spielen zu dürfen!“

Für Regie und Kostüme zeichnet mit Laurent Pelly der Offenbach-Experte der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Stockers Kostüm ist „eine Tortur und ein Riesenspaß zugleich“, wie er sagt: „Es ist innen sehr luftig, aber voluminös. Es passt gut zum Charakter.“ Drei Helfer benötigt er zum Anziehen, hinter der Bühne wurde extra ein Umkleide-Kasten gebaut, „weil ich mit dem Kostüm durch keine Tür passe“, lacht Stocker.

Christoph Stocker (Mitte) als König Kosmos Foto: Barbara Palffy

Nach mehreren Jahren in den USA – unter anderem spielte er in New York – sei es nun angenehm, zumindest für die absehbare Zukunft in Österreich zu sein. „Normalerweise komme ich jedes halbe Jahr nach Hause, jetzt ist es wirklich schön, alle wiederzusehen und öfters zu sehen“, sagt Stocker. Auch im Gasthaus seiner Mutter, „Kräuterwirtin“ Gerda Stocker, helfe er gerne mit.

Christoph Stocker als König Kosmos Foto: Jenni Koller

Wie sehen die Zukunftspläne aus? „Momentan bin ich in Gesprächen mit Castingdirektoren“, sagt Stocker – gut möglich, dass das nächste Projekt wieder ein Film wird: „Für mich ist es eine spannende Situation, dass große Produzenten wie Netflix in Europa viele Projekte umsetzen, weil die Caster in Europa nach amerikanisch klingenden Menschen suchen – das ist eine Nische, die ich besetzen kann.“

Schon diese Woche gibt es übrigens ein Heimspiel: Christoph Stocker ist beim Benefiz-Konzert für „Licht ins Dunkel“ im Passionsspielhaus zu sehen.