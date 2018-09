Bereits am kommenden Freitag geht es mit der vierten Auflage des „Bunten Stadtfestes“ los. Neu in diesem Jahr sind professionelle Straßenmusiker aus aller Welt, die in den Fußgängerzonen wie der neu gestalteten Wiener Straße und am Marienmarkt spielen werden. Beim „Weinplatzl“ am Hauptplatz präsentieren Winzer aus der Umgebung ihre Qualitätsweine und auch für die Kinder gibt es wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Dazu gibt es Freitag und Samstag ein Abendprogramm: Am Freitag treten „MoCompany – Coverband der besonderen Art“ sowie „Andy Lee Lang & The Spirit“ auf. Am Samstag spielen Pablo Grande und „WIR4“, das sind Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer auf und präsentieren das Beste von „Austria 3“.

Am Sonntag wird zum Dirndlgwandsonntag geladen: Am Hauptplatz findet um 9.30 Uhr die „Votivmesse zum Erntedank“ statt, ab 10.45 Uhr wird zum Frühschoppen geladen, von 11.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es Musik, Tracht und Tanz aus der Region, unter anderem mit Dirndlpräsentation.