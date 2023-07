Film und Ausstellung von Künstler Hannes Winkler

Kein einfaches Thema, das sich der Neustädter Künstler, Musiker und Lehrer Hannes Winkler da ausgesucht hat. Er hat zum Thema „Der Zauber des Klanges“ einen Film gemacht und für das Kulturforum NÖ eine 26-seitige Broschüre erstellt. In dem Text „Der Zauber des Klanges“ zum Film stellt er den Zusammenhang zwischen dem Klang und den Schöpfungsmythen her. Außerdem hat Winkler auch die Bilder zur dazugehörigen Ausstellung gemalt, die derzeit in der Galerie zu sehen ist.

Stadtgalerie-Leiter Gotthard Fellerer: „Wir haben die Ausstellung mit den Bildern von Hannes ad hoc aus dem Boden gestampft.“ Die Schau heißt „Die dunklen Wasser des Raumes“ und bezieht sich, so Winkler, auf das 1. Buch Moses. Er will mit dem Film, für den er gemeinsam mit Andreas Pirringer musizierte, erklären, woher Musik kommt, nämlich immer aus dem Klang. „Die gesamte Musik steckt im Klang drinnen und der beginnt im Unendlichen und endet auch dort.“ Wissenschaftlich betrachtet sind Töne nur schwingende Luft und niemand wisse, wie ein anderer Mensch denselben Ton hört.

„Musik ist eine Schwingung, die im Gehirn entsteht, ebenso wie auch Farben“, so Winkler bei seiner Einführung zum Film. „Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit.“ Der Film von Nikolaus Neureiter zeigt Hannes Winkler am Keyboard und Andreas Pirringer auf der Querflöte, auf der Suche nach dem Klang. Sie demonstrieren wie aus dem einfachen Klang eine bekannte Melodie wird, die sich wieder im Klang auflöst. Vor allem Pirringer musste sich für dieses Experiment auf der Querflöte durchaus verausgaben, um völlig neue Töne zu erzeugen.

Gotthard Fellerer nach der Präsentation: „Die Inhalte des Filmes sind nicht ganz einfach“, es sei empfehlenswert, ihn sich öfter anzusehen. Was man bei der Ausstellung in der Stadtgalerie tun kann, denn dort läuft er in Dauerschleife. Die Ausstellung ist noch bis 29. August zu sehen und ist Dienstag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.