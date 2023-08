15-Jähriger bei Mopedunfall in Wiener Neustadt schwer verletzt

Schwerer Unfall am Sonntagabend auf der Gutensteinerstraße im Kreuzungsbereich mit der B21a. Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde dort von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Autofahrer (22) wollte nach links in Richtung Felixdorf abbiegen. Er dürfte dabei einen 15-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt übersehen haben, der zur gleichen Zeit auf der B21a von Felixdorf kommend in Fahrtrichtung B21 unterwegs war.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Der 22-jährige Pkw-Lenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.