Zwei Patienten, die mit dem Virus infiziert waren, sind wieder genesen. Das verkündete ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch am Donnerstagvormittag auf seiner Facebookseite. Damit gäbe es aktuell keine bestätigten Corona-Fälle in Bad Fischau-Brunn, heißt es in einem Infoschreiben der BH an den Bürgermeister.