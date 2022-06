Flugpolizei landet 2023

Werbung

„Gut Ding braucht Weile“, meinte Innenminister Gerhard Karner. Bürgermeister Klaus Schneeberger drückte es so aus: „Die schwierigsten Geburten bringen die schönsten Kinder zur Welt.“ Fünf Jahre nachdem unter dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Pläne für die Übersiedelung der Flugpolizei von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt präsentiert worden waren, wurde am Montag Dachgleiche gefeiert. In den Jahren dazwischen hatten u.a. Regierungswechsel, Hürden im Vergabeverfahren und auch der Ziesel-Schutz das Projekt gebremst.

Ende 2023 soll die Flugeinsatzstelle im Vollbetrieb sein. Die Kosten wurden bislang mit knapp 22 Millionen Euro beziffert. Der Neubau am Cobra-Gelände in der Straße der Gendarmerie bietet auf 6.250 m² Platz für 45 Piloten, Techniker und Verwaltungspersonal. In dem Hangar können auch größere Hubschrauber wie der „Black Hawk“ Platz finden.

„Es wächst zusammen, was zusammengehört“, sagte Karner: „Das Einsatzkommando Cobra nimmt die Dienste der Hubschrauber-Flotte oft in Anspruch, sowohl für Einsätze als auch für die Ausbildung.“ Stadtchef Schneeberger: „Wir haben immer den Anspruch gestellt, die sicherste Stadt Österreichs zu sein – mit der MilAk, der Cobra und den Einsatzkräften in der Stadt. Die Flugpolizei ist hier das Sahnehäubchen.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.