Observatorium für "Sterngucker" geplant

Wiesmath als Standort für eine Sternwarte – mit dieser für die Bucklige Welt einzigartigen Einrichtung könnte die Gemeinde bald zum Ziel begeisterter „Sterngucker“ aus der ganzen Region werden. Noch heuer soll mit dem Bau des Observatoriums am 752 Meter hohen Moiserriegel begonnen werden.

Am Beginn des Projekts stand eine Gruppe begeisteter Hobby-Astronomen, die sich den Traum einer eigenen Sternwarte erfüllen wollten. Die Gründung des in Wiener Neustadt ansässigen Vereins „Darth Science“ war ein erster Schritt zur Umsetzung dieses begehrten Ziels.

Als idealer Standort stellte sich bald ein gemeindeeigenes Grundstück am Moiserriegel in Wiesmath heraus. Die hohe Lage des Grundstücks, die geringe Lichtverschmutzung sowie die dank der Abgelegenheit des Platzes erwartete Sicherheit, ungestört ihren astronomischen Beobachtungen nachgehen zu können, machten diesen Standort zur ersten Wahl für ihr Vorhaben.

Grundstück wurde schon umgewidmet

Die Gemeinde reagierte prompt. ÖVP-Bürgermeister Erich Rasner: „Wir haben die Umwidmung des Grundstücks bei der letzten Gemeinderatssitzung im August beschlossen.“

Der Obmann des Vereins, Martin Wukowich, zu seinen Erwartungen: „Die Sternwarte soll ein Ort für begeisterte Hobby-Astronomen/Astronominnen werden, welche im Rahmen des Vereins klare Nächte an diesem besonderen Ort genießen können."

Grenzpflöcke markieren schon den Platz des künftigen Observatoriums: Klaus und Martin Wukowich, Armin Guger und Bürgermeister Erich Rasner (ÖVP). Foto: Foto Stangl, zVg

Martin Wukowich führt weiter fort: "Angedacht ist auch das Anbieten von Veranstaltungen an astronomisch besonders bedeutsamen Nächten sowie regulär stattfindende Workshops, um das Wissen über die Astronomie, sei es in Form von visuellen Beobachtungen oder im Rahmen der Astrofotografie, an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergeben zu können. Überdies wird die Sternwarte so ausgestattet sein, dass sie auch remote betrieben werden kann.“

Unterstützung gibt es unter anderem von der Wiener Neustädter Sparkasse und sReal: „Die Sparkasse betrachtet diese Unterstützung als Beitrag für die Bildung und Förderung der Schulen in der Region“, so Marketing-Chef Toni Urban.

Die Homepage des Vereins www.darth.science informiert über die bisherigen Projekte und über den 2023/24 stattfindenden Astronomie-Workshop „Reise durch den Kosmos“.

Astronomie-begeisterte Sponsoren können sich unter m.wukowich@darth.science über Unterstützungspakete informieren.

